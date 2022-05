Martini Ziekenhuis gaat in cassatie in zaak van 3-jarig jongetje met GHB-vergiftiging

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis gaat in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank om het Openbaar Ministerie toegang te geven tot het medisch dossier van een 3-jarig jongetje met een GHB-vergiftiging.

De situatie speelde in de Nieuwjaarsnacht van 2021. Het kind werd toen in kritieke toestand binnengebracht in het ziekenhuis. Het OM verdenkt de moeder van het jongetje van poging tot doodslag of zware mishandeling. Men heeft het dossier nodig voor het strafrechtelijk onderzoek. Het Martini Ziekenhuis liet aan de rechter weten het dossier niet te willen geven omdat men het recht op geheimhouding heeft. Het ziekenhuis vindt dat de moeder er op moet kunnen vertrouwen dat de gegevens van haar kind veilig zijn binnen de medische instelling.

De rechter ging daar echter niet in mee. Het flesje met GHB lag in de woning, hoewel de moeder het niet herkende. Het OM wil aan de hand van het dossier bepalen in hoeverre de moeder verantwoordelijk kan worden gehouden voor de toestand van haar kind. Het Martini Ziekenhuis legt zich daar echter niet bij neer en stapt nu naar de Hoge Raad.