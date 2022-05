Mamamini geeft zaterdag 25.000 euro weg aan goede doelen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Komende zaterdag strooit Mamamini met geld op het Waagplein. Dan krijgen 25 Groningse goede doelen een deel van de 25.000 euro die de kringloopwinkel gedurende het afgelopen jaar inzamelde.

Het geld wordt zaterdag verdeeld onder 21 goede doelen, waaronder de stichting BroodNodig uit Hoogezand, Kids United, de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, Logeerhuis de Opstap.

Dit jaar pakt Mamamini groter uit met het uitreik-moment voor bedragen uit het goededoelenfonds van de kringloopketen uit de Stad. Volgens Mamamini weet nog niet iedereen dat een groot deel van de opbrengsten van Mamamini naar Groningse goede doelen gaat.

Om ervoor te zorgen dat het evenement daar voor zorgt, maakt de kringloopwinkel een feestje van de uitreiking en de presentatie van het evenement is dan ook in handen van Henk de Haan: “Als er iemand is die Mamamini een warm hart toedraagt én een feestje kan bouwen, is dat Henk de Haan wel”, stelt Mamamini. “We gaan er een gezellige middag van maken en een heleboel organisaties verblijden met een mooi bedrag.”

Vanaf ongeveer 13.30 uur zijn is Mamamini te vinden op het Waagplein in Groningen. Iedereen die wil komen kijken is welkom.