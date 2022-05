Maand lang schijnwerpers op kunst in Groningse openbare ruimte

nieuws

Foto's via Kunst.nl

Tijdens de Maand van de Kunst op Straat zet Kunstpunt Groningen een selectie van de bijna zeshonderd kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Groningen in de spotlights.

Onderdeel van de Maand van de Kunst op Straat is onder meer een fotowedstrijd voor kinderen, de herplaatsing van een kunstwerk van Auke de Vries in het Hoornsemeer, de onthulling van de muurschildering van Aletta Jacobs door kunstenaarsduo Vaaf en de Kunst op Straatprijs. Meer activiteiten worden de komende weken bekendgemaakt op de website van Kunst op Straat.

Voor de prijs kan van 2 t/m 19 mei gestemd worden. De kunstwerken zijn te herkennen aan grote rozetten waarmee ze tijdens de Maand van de Kunst op Straat zijn gemarkeerd. Het thema van de Kunst op Straatprijs 2022 is ‘panorama – zicht op stad en ommeland’. Het is het vijfde jaar op rij dat de Kunst op Straatprijs wordt uitgereikt. Vorig jaar won De Bron van Jon Gardella op het Raadhuisplein in Haren.

Dit jaar zijn tien kunstwerken uit de gemeente Groningen genomineerd voor de Kunst op Straatprijs. De genomineerden zijn:

Het Geheugenbalkon van Studio L A aan de Hereweg

Visvrouw, Korendrager, Koopvrouw, Scheepsbouwer van Willem Valk op de Kijk in ’t Jatbrug

De blauwe bank van Manuel de Solà-Morales bij de Oosterhaven

De Roestplek Hoornse Schans van Noud de Wolf bij de Paterswoldseweg

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. van Erick de Lyon aan de Eelderbaan,

Een graffitikunstwerk in de tunnel onder de A28 in Haren door Michel Velt, Roman de Laporte, Quinten van Duuren, Elroy Gramsbergen en Alex Tjoelker,

Belvedere van Maarten Schmitt bij Selwerderhof,

Grote Kijker van Herbert Koekkoek in Ten Boer

Abri 1 van Jan Konings in Ten Post en Poort

Bank van JCJ Vanderheyden in Woltersum.