Liveblog: Groningen viert de bevrijding

Foto: Harro Meijer

In heel Nederland wordt gevierd dat het donderdag 77 jaar geleden is dat ons land officieel werd bevrijd van de Duitsers. Dat wordt in Groningen vooral gevierd met het bevrijdingsfestival. Maar er zijn ook andere activiteiten.

16.30 uur:

De Oekraïense band Go_A trad rond 16.15 uur op op de Oelala Sena stage om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne. Het is bijzonder dat de mannelijke bandleden het land uit mogen. De mogelijkheid bestond namelijk dat ze moesten vechten tegen het Russische leger. In sommige gevallen wordt er echter een uitzondering gemaakt, om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne.

Het optreden van de band, die bekend weer door haar optreden op het Eurovisie Songfestival, kon op enthousiasme rekenen bij het publiek.

16.26 uur:

Er zijn tot nu toe 33.000 toegangskaarten voor het Bevrijdingsfestival verkocht. Dat vertelde Ebel Jan van Dijk, directeur van het festival. “De proef verloopt naar wens en er zijn inmiddels 33.000 kaartjes verkocht”, vertelde Van Dijk.

Aangezien er ook op het laatste moment nog tickets gekocht kunnen worden, is het de verwachting dat dit nog wat meer zal worden.

16.15 uur:

16.00 uur:

Het wordt steeds drukker op het Bevrijdingsfestival. De hele Concourslaan was vol met mensen op weg naar het festival. De reden dat mensen later zijn, komt waarschijnlijk omdat als mensen het terrein af gaan zij opnieuw vijf euro entree moeten betalen.

15.30 uur:

Het bevrijdingsvuur is vanaf Wageningen in Groningen aangekomen. Het vuur werd rond middernacht aangestoken en is via estafettelopers naar Groningen gebracht. Burgemeester Koen Schuiling stak de fakkel van de vrijheid aan met een medewerker van de ambassade van Oekraïne.

14.40 uur:

Linda de Munck is op het Bevrijdingsfestival aanwezig als ambassadeur van de vrijheid: “Vrijheid betekent voor mij om te zijn wie ik wil zijn”, zegt ze bij OOG Radio. De Munck probeert via sociale platforms als YouTube en Instagram seksuele taboes te doorbreken. “Als ik mijn okselhaar laat zien of naaktfoto’s laat zien stel ik me kwetsbaar op. Maar kwetsbaarheid is ook iets waar je krachtiger van kunt worden”.

14.30 uur:

Er is speciale aandacht voor de oorlog Oekraïne op het Bevrijdingsfestival. Door de Russische inval wordt voor veel mensen duidelijk dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Naast een optreden van de Oekraïense band Go_A zijn er diverse andere activiteiten om mensen te wijzen op de situatie in Oekraïne.

12.45 uur:

Om 12.00 uur is het Bevrijdingsfestival op de Drafbaan in het Stadspark begonnen. Er is een entree van vijf euro en daar was veel kritiek op. “De kaartverkoop loopt inmiddels richting de 30 duizend”, zei Ebel Jan van Dijk, de directeur van het Bevrijdingsfestival bij OOG Radio. Hij verwacht dat het een “prachtige dag” gaat worden. OOG Radio is de hele dag bij het Bevrijdingsfestival met diverse reportages.

12.40 uur:

De Groningse artieste Inge van Calkar is één van de eerste acts. Daarnaast treden onder meer Donny, Selah Sue, Jungle by Night, the Vices, Gold Band en het Oekraïense Go_A op. De hele line up: website bevrijdingsfestival.

Het festival moet nog wel echt op gang komen. De publieke belangstelling was rond 13.00 uur nog karig. Maar het terrein begint langzaam maar zeker voller te worden.

11.30 uur:

In de Hoogte keerde na twee coronajaren de traditionele kermis weer terug. Op het terrein van de speeltuin was ook een rommelmarkt georganiseerd. Er waren veel kinderen die spulletjes verkochten.Bij de één liep het wat beter dan de ander. Maar het optimisme bleef: “Ik hoop later nog wat dingen te verkopen.”

11.00 uur:

Donderdagmorgen was er een bijeenkomst in het Bevrijdingsbos in Kardinge. Er waren toespraken van burgemeester Koen Schuiling en kinderburgemeester Samuel. Beide zeiden dat deze bevrijdingsdag een bijzondere lading heeft vanwege de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse en Canadese volksliederen werden gespeeld, want Groningen werd bevrijd door soldaten uit Canada.