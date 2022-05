AFGELOPEN: Wederom pijnlijke avond voor FC Groningen

sport

Wordt het voor FC groningen de zesde nederlaag op rij, of kans behouden op Europees voetbal? In Enschede komt vanavond het antwoord wanneer de Trots van het Noorden op bezoek gaat bij nummer vier FC Twente. Volg het hier live vanaf 20:00.

Eindstand: 3-0

Afgelopen. Nog een wedstrijd en dan is de lijdensweg over voor FC Groningen.

90+1’ De lijdensweg wordt met vier minuten verlengd.

79’ Wederom een zeer pijnlijke avond voor de FC.. 3-0. Limnios kan voor open doel zijn tweede treffer maken: 3-0.

68’ FC Twente schiet Groninger dromen aan duigen. Via het been van Kasanwirjo en de lat verdwijnt een schot van Limnios in het doel: 2-0.

65’ Abraham en Suslov vervangen Irandust en De Leeuw.

56’ Leeuwenburgh redt goed op een hard schot van Van Wolfswinkel.

46’ Beide ploegen beginnen ongewijzigd aan het tweede bedrijf.

Het is rust. FC Groningen ziet de concurrentie virtueel naderen.

29’ FC Twente op voorsprong. Vaclav Cerny doet de Grolscheveste ontploffen met een hard, hoog schot in de verre hoek: 1-0.

24’ De grootste kans tot dusver! Ngonge haalt knap uit en dwingt Unnerstall tot een redding.

17’ Grote kans voor Ngonge, maar de Belg staat buitenspel. De thuisploeg heeft de overhand in de openingsfase.

11’ Beide ploegen proberen elkaar te kloppen achter de laatste linie. Grote kansen nog niet gezien in Enschede.

1’ Na een zeer indrukkend eerbetoon aan oud-FC Twente speler Jody Lukoki, is er afgetrapt in Enschede.

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Propper, Smal, Cerny, Van Wolfswinkel, Vlap, Limnois, Zerrouki, Brenet, Sadilek, Hilgers

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, El Hankouri, Te Wierik, Sverko, Meijer; Kasanwirjo, Duarte; Ngonge, De Leeuw, Irandust; Postema

Scheidsrechter: Van den Kerkhof