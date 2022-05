Lieuwe Medema uit Stad mag optreden verzorgen tijdens Nationale Kinderherdenking

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De dertienjarige Lieuwe Medema uit Stad mag op 4 mei een optreden verzorgen tijdens de Nationale Kinderherdenking. De herdenking wordt voor de zevende keer gehouden op het voorplein van Madurodam.

Lieuwe zal gitaar spelen bij de start van het defilé in het park, na 20.00 uur. De tiener speelt al vijf jaar gitaar. De eerste lessen volgde hij bij Bert Klok aan de muziekschool in Groningen. Vorig jaar februari werd hij toegelaten tot de Jong Talentklas van het Prins Claus Conservatorium, waar hij les krijgt van Kristina O. Vårlid. Masterclasses volgde hij bij onder andere Judicaël Perroy en Giampaolo Bandini. Eerder dit jaar won hij de tweede prijs in de regiofinale Noord van het Prinses Christina Concours.

De tiener uit Stad is niet de enige Groninger die aanwezig zal zijn bij de herdenking. Op uitnodiging van de Nationale Kinderherdenking vertrekken uit het hele land bussen met kinderen naar Madurodam. Ook vanuit Groningen vertrekt een bus. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen via de Stichting Leergeld Groningen.