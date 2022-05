Lefier en bouwer Van Wijnen tekenen overeenkomst voor realisatie woontoren Regattaweg

nieuws

Pieter Witzenburg, directeur vastgoed Lefier en Arjen Oosting, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord ondertekenen de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 77 appartementen in De Eemstoren in Groningen

Woningcorporatie Lefier en bouwbedrijf Van Wijnen hebben dinsdag een overeenkomst getekend voor de realisatie van een woontoren aan de Regattaweg.

Het plan krijgt de naam Eemstoren. In de woontoren gaan 77 appartementen gerealiseerd worden die bestemd zijn voor de verhuur in de sociale sector. Het schetsontwerp is ontwikkeld door AAS Architecten. Daaruit blijkt dat de woontoren veertien bouwlagen gaat krijgen. De appartementen bestaan uit drie kamers met een totale oppervlakte van ongeveer 70 m². Op de begane grond komen er bergingen en is er de mogelijkheid om fietsen te parkeren. De bedoeling is dat een gedeelte van de parkeerplaats als mobiliteitshub wordt ingericht met deelauto’s.

Nieuwe toren komt naast de Tasmantoren

Van Wijnen gaat de komende periode de woontoren ontwikkelen en bouwen, Lefier koopt de toren vervolgens aan en zorgt voor de verhuur. Naast huurappartementen bestaat het plan ook uit vijf grondgebonden koopwoningen. “De Eemstoren komt straks naast de Tasmantoren”, vertelt Arjen Oosting van Van Wijnen. “In 2010 hebben wij de Tasmantoren opgeleverd en sindsdien worden de huurappartementen in de woontoren met succes verhuurd door Lefier. We zijn heel trots dat we met deze ondertekening samen met Lefier wonen op zo’n bijzondere locatie opnieuw mogelijk maken.”

“Door gerobotiseerd productieproces zijn appartementen straks sneller klaar”

De appartementen worden kant en klaar geleverd waarbij de elementen in de fabriek van Van Wijnen in Heerenveen worden gemaakt en vervolgens op locatie in Groningen in elkaar worden gezet. “Door middel van een gerobotiseerd productieproces worden deze elementen gemaakt en worden ze binnen no-time op transport naar de bouwlocatie gezet. Hierdoor zijn de appartementen sneller klaar voor bewoning, maar ook wordt de omgeving veel korter blootgesteld aan bouwactiviteiten en wordt het afval op de bouwplaats gereduceerd. Een ander bijkomend voordeel is dat de woningen betaalbaar, circulair, en energiezuinig zijn. Hierdoor krijgen de nieuwe bewoners straks gegarandeerd een woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen en dat is fijn voor iedereen.”