Landelijke stijging aantal fysieke winkels, maar niet in Groningen

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De provincie Groningen is de enige in Nederland waar het aantal fysieke winkels in het afgelopen jaar niet is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht.

Met een daling van 0.7 procent was Groningen de enige provincie waar het aantal fysieke winkels daalde in het afgelopen jaar. Met name in de gemeente Eemsdelta was een sterke daling te zien in het aantal vestigingen van fysieke winkels (4,6 procent minder dan een jaar geleden), maar ook in de gemeente Groningen daalde het aantal licht (0,3 procent).

Landelijk steeg het aantal winkels gemiddeld met 0.7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Zuid-Holland kende als provincie de grootste toename in het aantal fysieke winkels (1,5 procent). Vlieland was de gemeente waar het aantal winkels het sterkst toenam (18,2 procent), gevolgd door Bergen (L.) en Renswoude (17,5 en 15,8 procent). Winkels in brood, banket en zoetwaren stegen met 4,7 procent het meest in aantal.