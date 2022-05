Laatste voorbereidingen Bevrijdingsfestival

De organisatie achter het Bevrijdingsfestival is druk bezig met de laatste voorbereidingen. Donderdag kunnen festivalgangers weer genieten van live muziek in het Stadspark.

Voor het eerst in drie jaar kan het Bevrijdingsfestival weer doorgaan. Het evenement komt er wel iets anders uit te zien dan voorgaande jaren. Zo bevindt het festival zich dit jaar alleen op de drafbaan in het Stadspark. Dit jaar wordt er ook voor het eerst een entreeprijs van vijf euro gevraagd.

Er zijn zestigduizend kaarten beschikbaar voor het festival. Tot nu toe zijn er hiervan ruim twintigduizend verkocht. Op de dag van het evenement is het ook nog mogelijk om een kaartje te kopen. Dit kan via de website van het Bevrijdingsfestival of via de palen met QR-codes aan de Concourslaan.

Ook OOG Radio is morgen te vinden op de drafbaan met een speciaal programma. Deze is van twaalf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds te beluisteren.