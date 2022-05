Laatste fase ‘Operatie Julianaplein’ in aantocht; komend weekend grote drukte verwacht

nieuws

De laatste fase van Operatie Julianaplein (fase 6) begint komende vrijdagavond en gaat het hele weekend duren. Het einde van de ‘megaklus’ gaat hoogstwaarschijnlijk voor veel verkeershinder zorgen, omdat het hele, tijdelijke Julianaplein tijdens deze fase dicht.

De afsluiting is nodig om alle aansluitingen op het tijdelijke verkeersknooppunt gereed te maken, zodat maandagochtend om 06.00 uur het gehele knooppunt weer open kan. Tegelijkertijd gaat ook de zuidelijke ringweg weer open.

Het verkeer van en naar de Stad wordt vooral omgeleid via andere wegen in de provincie. Zo wordt het verkeer tussen Assen en Drachten via de N372 en N386 geleid en wordt verkeer tussen Assen en Hoogezand omgeleid via de A7 en de N33. Verkeer tussen Hoogezand en Drachten moeten een rondje ringwegen maken (via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg). Dat geldt ook voor verkeer wat zich binnen de Stad wil verplaatsen.

Net als tijdens de rest van Operatie Julianaplein raadt Groningen Bereikbaar reizigers aan om de auto te laten staan en de fiets of het OV te pakken. Mensen die absoluut met de auto moeten of willen, wordt geadviseerd gebruikt te maken van een P+R.