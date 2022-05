Laatste fase operatie Julianaplein gestart, dit weekend veel overlast verwacht

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het volledige Julianaplein is sinds vrijdagavond 20.00 uur dicht voor het verkeer. De verwachting is dat dit weekend in en rond Stad voor veel overlast gaat zorgen.

Operatie Julianaplein ging in februari van start. In zes fases wordt er gewerkt naar de opening van een tijdelijk Julianaplein. Dit weekend vindt de laatste fase plaats, waarbij het volledige Julianaplein is afgesloten voor het verkeer. Een situatie die we niet eerder hebben gezien tijdens de operatie. Het gaat om de rijrichtingen Assen-Drachten, Assen-Hoogezand, Drachten-Assen, Drachten-Hoogezand, Hoogezand-Assen, Hoogezand-Drachten. Ook afrit 37 bij Groningen-Helpman is dicht.

Omleiding

De verbindingsweg van de A28 naar de binnenstad, via de Brailleweg, is wel open voor het verkeer. Weggebruikers worden opgeroepen om omleidingsroutes te volgen. Automobilisten van Assen naar Hoogezand en vice versa rijden om via de N33 en de A7. Verkeer van de Drentse hoofdstad richting Drachten en vice versa rijdt om via N372 en de N386. Verkeer tussen Drachten en Hoogezand rijdt om via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Openbaar vervoer of fiets

De oproep van Groningen Bereikbaar is om dit weekend niet met de auto naar Groningen te komen. Er wordt gevraagd om met het openbaar vervoer te komen of om van de fiets gebruik te maken. Het nieuwe tijdelijke Julianaplein wordt maandagochtend in gebruik genomen.

Verslaggever Johannes Rieks maakte een reportage over de werkzaamheden die dit weekend plaats gaan vinden: