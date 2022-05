Kinderfestival Haren krijgt tweede editie

nieuws

Foto: Hortus Haren (via Google Streetview)

Na een succesvolle eerste editie krijgt het Kinderfestival Haren een tweede editie, op zaterdag 3 september.

Het Kinderfestival was al enkele jaren in voorbereiding en vorig jaar kwam het er voor het eerst van in de Hortus Haren. Het werd een geslaagde editie. “We hadden in totaal 750 bezoekers en nog wat jongere kinderen, zo’n 400 kinderen”, blikte Swannet van Velzen van de organisatie zaterdag terug in Haren Doet op OOG Radio.

Qua recept zal het festival hetzelfde zijn als tijdens de eerste editie. Wel worden er enkele wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van suggesties van de kinderen die vorig jaar meededen. Maar veel zal ook nog hetzelfde zijn. “Een aantal succesnummers van vorig jaar, zoals Duo Diesel en Theater Pannenkoek komen weer met een nieuwe show.”

Het festival vindt plaats op 3 september van 12:00 tot 19:00 uur. De kaartverkoop start op 17 mei. De entreeprijs is vastgesteld op 7,50 euro voor kinderen en 5 euro voor volwassenen.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: