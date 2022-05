Kids First start campagne om meer mannen bij kinderopvang te laten werken

nieuws

Afbeelding uit campagnevideo van Kids First

Kinderopvang Kids First uit Groningen wil meer mannelijke pedagogische medewerkers aan zich binden en start daarom een campagne, die speciaal is gericht op het aantrekken van mannen in de kinderopvang.

Met de campagne probeert Kids First een nieuwe insteek om het tekort aan pedagogisch medewerkers op te lossen. Volgens de Kids First vissen de meeste kinderopvangorganisaties nu allemaal in dezelfde vijver. “En die droogt langzamerhand op”, schrijft Esther Ottens namens Kids First COP in Groningen.

Betere balans

Maar de campagne voor het aantrekken van mannen als medewerkers is niet alleen een redmiddel. Ook een betere balans in de opvang is hard nodig, aldus Ottens: “Het aantal mannen op de werkvloer in de kinderopvang is met nog geen 3% van het totaal aantal medewerkers sterk ondervertegenwoordigd. De mannen die wel in de kinderopvang werkzaam zijn, vind je voornamelijk in de buitenschoolse opvang, maar niet of nauwelijks bij de kinderdagopvang of de peuteropvang.”

Een verscheidenheid aan rolmodellen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen, stelt Ottens: “Kinderopvang maakt onderdeel uit van de opvoeding buiten het gezin. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar bij het bieden van zorg, spel en interactie.”

Video’s

Kids First hoopt dat in de komende jaren het aantal mannen in de kinderopvang sterk gaat toenemen. De campagne die deze week is gestart, moet daaraan bijdragen. Dinsdagochtend plaatste Kids First twee campagnevideo’s op Youtube. Deze zijn hieronder te zien.