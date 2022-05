Kermis en rommelmarkt in de Hoogte: “Wij verkopen zelfgemaakte sieraden”

Gezellige Hollandse muziek klonk vandaag uit de speakers in de Hoogte. Het was namelijk weer tijd voor een jaarlijkse traditie op bevrijdingsdag. Twee jaar lang kon het niet door gaan, maar vandaag konden buurtgenoten eindelijk weer rondkijken op de kermis en shoppen op de rommelmarkt.

Het terrein van de speeltuin was gevuld met kraampjes waar niet alleen kinderen, maar ook ouders spullen aan het verkopen waren. Naast een rommelmarkt waren er ook verschillende spelletjes te doen voor de jeugd. Zo stond er een draaimolen en konden kinderen eendjes vissen. Het eendjes vissen was een groot succes, hierbij vielen namelijk prijzen te winnen.

Kinderen hebben de hele zolder afgespeurd voor spullen die verkocht konden worden; “Wij verkopen sieraden en wat kleine troepjes. De armbandjes hebben we zelf gemaakt”, vertellen vriendinnen Djevaneya en Denise. Een ander meisje had samen met haar moeder een kraampje in elkaar gezet, hier verkocht ze cupcakes en zette ze tattoos bij verschillende kinderen. Ook stond er een grabbelton bij haar kraam, voor €0,25 kon er al een cadeautje gegrabbeld worden. “Ik vond het een leuk idee, want je weet niet wat je krijgt. Ik vind het cadeautje wat ik heb gegrabbeld gelukkig wel leuk” vertelt Isa-Yara.

De opbrengst was bij Djevaneya en Denise nog niet groot, maar ze hadden er vertrouwen in dat er later op de dag meer verkocht zou worden!