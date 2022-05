Kat Nemo probeert tijdens stapavond politiehond aan de haak te slaan

nieuws

Foto: instagram.com/politiehonden_noordnederland/

Kat Nemo. Sinds jaar en dag een bekende verschijning op de Vismarkt. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Nemo een politiehond aan de haak proberen te slaan.

Politieagenten waren tijdens de nachtelijke uren op surveillance in de binnenstad. “Het nachtelijk publiek zoekt vaak contact met politiemensen”, schrijft de politie. “Maar dat er contact wordt gezocht met de politiehond achterin de auto, dat gebeurt maar zelden. De bekende stoere kat Nemo trok de stoute schoenen aan en waagde een poging.” Op een foto is te zien hoe Nemo in de Folkingestraat tegen het politiebusje op staat en contact probeert te zoeken.

In hoeverre het gelukt is om contact te zoeken, en hoe de ontmoeting verlopen is, vertelt het verhaal niet. Ook is onbekend of er een vervolgafspraak gaat komen. Van Nemo is bekend dat LiAtelier aan de Vismarkt het thuishonk is. Daar onthield men zich van verder commentaar.

De avonturen van Nemo zijn te volgen op deze Facebook-pagina.