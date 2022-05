“Ik vind het flink zorgelijk als mensen hun huis niet uit durven of geen bezoek willen ontvangen”

nieuws

Foto: Pixabay

Gladde steentjes in de wijk Vinkhuizen zorgen al een flinke periode voor overlast. Een wijkbijeenkomst waar het probleem besproken werd, werd vrijdagavond druk bezocht.

“Als partij hebben we overal in de stad onze voelsprieten”, vertelt Bob de Greef van de SP. “Vorige maand kwam dit probleem ons te ore waarop we direct in actie zijn gekomen. We zijn huis-aan-huis gegaan om met de buurtbewoners in gesprek te gaan. Gisteravond vond het vervolg plaats door middel van een buurtbijeenkomst waarbij we de wijk verenigd hebben en we besproken hebben wat er moet gaan gebeuren.”

“We horen verhalen van mensen die onderuit zijn gegaan”

En daarbij gaat het dus om gladde steentjes die te vinden zijn in de omgeving van de Zandsteenlaan. “Welke verhalen wij horen? Dat er mensen zijn die niet meer hun huis uit durven omdat ze bang zijn dat ze vallen. We horen verhalen van mensen die hun ouders niet meer uitnodigen omdat ze het te gevaarlijk vinden voor hen. En we horen verhalen van mensen die onderuit zijn gegaan. Verhalen die ik best wel zorgelijk vind.”

“Helft van de speeltoestellen in een speeltuintje is kapot”

Maar er speelt meer in de wijk. “Er zijn ook klachten over het groenonderhoud. Het onkruid komt op diverse plekken tussen de stenen door. En kinderen kunnen niet optimaal gebruik maken van het speeltuintje. Tijdens de jaarwisseling zijn hier vernielingen aangericht door jongeren uit een andere wijk. Het resultaat is dat de helft van de speeltoestellen kapot is. Kinderen hebben daar last van.”

“Mooie, gemêleerde wijk”

De bewonersbijeenkomst bracht vrijdagavond vijftig mensen op de been. “En dan zijn de kinderen nog niet eens meegeteld. Er was koffie en thee, waarbij het belangrijkste doel was om mensen te verenigen. En dat is denk ik heel goed gelukt. Het is een mooie, gemêleerde wijk. Een leuke en zeer gemengde buurt. Tijdens de bijeenkomst heeft iedereen zijn of haar wensen op kunnen schrijven. Op korte termijn gaan we daarmee in actie. Want voor ons als partij is duidelijk dat hier iets aan moet gebeuren.”

“Dit werkt de tweedeling in de samenleving in de hand”

Op de vraag waarom het toch weer de SP is die in actie komt, is De Greef duidelijk: “Dankzij de voelsprieten die we in elke wijk hebben, horen wij van zulke problemen. Waar we het hier over hebben is ongelijkheid. Het is de kern van het machtsprobleem. Als er in Haren een plantsoen niet geschoffeld is, dan rukt de gemeente nog dezelfde dag uit. De wethouder komt echter niet hier in de Zandsteenlaan. Men kent geen mensen in deze wijk. En dat deze mensen hier in deze wijk kampen met dit probleem, ja, daar zijn wij als partij echt wel verontwaardigd over. Het werkt de tweedeling in de samenleving in de hand.”