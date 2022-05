Huishoudens in Stad betalen per jaar gemiddeld 3600 euro aan energiekosten

nieuws

foto: Nuon / Flickr.com

Huishoudens in de gemeente Groningen zijn jaarlijks gemiddeld 3598 euro kwijt aan energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van cijfers van het CBS.

De stad scoort daarmee relatief laag: inwoners van de provincie Groningen zijn jaarlijks gemiddeld 4357 euro kwijt aan energiekosten. Dat is ruim 200 euro meer dan het landelijk gemiddelde. Inwoners van Westerwolde betalen zelfs meer dan 5500 euro per jaar. Dat zijn opvallende verschillen, aldus Zonneplan. In twee van de drie Groninger gemeenten met de hoogste energiekosten – Westerwolde en Westerkwartier – is het percentage koopwoningen veruit het hoogst. Het gaat vaak om relatief oude en daardoor matig geïsoleerd huizen.

Het CBS houdt per gemeente en provincie bij hoeveel gas en stroom inwoners gemiddeld verbruiken. De meest recente cijfers dateren van 2020. Zonneplan legde daar de gemiddelde gas- en stroomkosten van maart 2022 naast, en hield bovendien rekening met het percentage huishoudens dat gebruikmaakt van stadsverwarming. Het energiebedrijf concludeert dat Nederlanders in de Randstad in de regel aanzienlijk minder kwijt zijn dan daarbuiten.