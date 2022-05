Hondsrugestafette van Stad naar Emmen voor het goede doel wordt alsnog gehouden

nieuws

Foto: Cyril Emmaneel

De Hondsrugestafetteloop van Stad naar Emmen wordt alsnog gehouden. In 2020 kon het evenement voor het goede doel niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

De estafette wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van de loopgroep van E.A.C. De Sperwers, in samenwerking met de oncologieloopgroep van de Emmense atletiekvereniging. Aanleiding is het zestigjarig bestaan van E.A.C. De Sperwers in 2020. “Het evenement is een laagdrempelige estafetteloop over de Hondsrug van Groningen naar Emmen over een afstand van 60 kilometer, voor lopers van elk niveau”, laat de organisatie weten.

Aan de estafetteloop werd in 2020 een sponsoractie gekoppeld, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan Sigrid’s Garden, een inloophuis voor oncologie patiënten en hun naasten. De voorinschrijving en de sponsoractie waren zo succesvol dat werd besloten om toen alvast een deel van het bedrag te overhandigen. Ook werd het Nationaal Fonds tegen Kanker bereid gevonden het sponsorgeld te verdubbelen tot maximaal €10.000. Het resultaat was een voorlopig bedrag van 20.012,90 euro.