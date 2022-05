Honderden dreigmails voor directeur Bevrijdingsfestival

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Volgens Ebel-Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival in Groningen, kreeg hij in de afgelopen weken zo’n honderd dreigmails binnen over de toegangsprijs voor het festival. Dat meldt de festivaldirecteur donderdagmiddag via het Dagblad van het Noorden.

“Niet te geloven. Teksten als ‘stelletje fascisten’ en ‘ik hoop dat je kapot gaat’ en ‘jij moet nooit meer een festival produceren”, stelt Van Dijk tegenover de krant, die benadrukt dat hij vindt dat de dreigers ‘zich kapot moetenm schamen’. Van Dijk vindt dat er best ruimte is voor discussie over de beslissing die het festival dit jaar heeft gemaakt. Maar volgens de festivaldirecteur is er dit jaar te vaak een ‘niet sjieke, gekleurde kant gekozen’.

De bedreigingen aan het adres van Van Dijk volgden na de beslissing van het festival om vijf euro entreegeld te vragen. Dat kwam de organisatie direct op kritiek te staan, zowel uit de media als uit de politiek. Het festival in Groningen is de enige in Nederland waar entreegeld wordt gevraagd, als onderdeel van een pilotproject.

Voorafgaan aan het festival werden er iets meer dan 25.000 kaarten verkocht, bij een totaal van 60.000 beschikbare kaarten. Maar op de dag zelf liep de teller al snel op en tegen het einde van de middag waren er 33.000 kaarten gekocht. Van Dijk maakt zich dan ook geen zorgen en keek donderdagmiddag tevreden naar het verloop van het festival.