“Het mag zo langzamerhand wel eens beginnen te regenen, de suikerbieten staan er bleekjes bij”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De neerslag die het al weken af laat weten begint bij akkerbouwers langzaamaan voor problemen te zorgen. Akkerbouwers kunnen naar eigen zeggen wel een drupje regen gebruiken.

“Er spelen twee problemen”, vertelt Vera van Zanten. Van Zanten runt samen met haar man Piet een biologisch akkerbouwbedrijf in Garmerwolde. “We hebben al weken geen neerslag meer gezien, en daarnaast is de temperatuur de afgelopen periode achtergebleven. Die combinatie zorgt er voor dat de gewassen wel groeien en boven de grond komen, maar dat het niet op een manier groeit zoals je het eigenlijk zou willen.”

“Blok beton”

Omdat het een biologisch akkerbouwbedrijf is treft men bij Van Zanten geen aardappels en suikerbieten aan. “Nee, dat hebben we allemaal niet. We hebben in totaal 110 hectare landbouwgrond. Daar telen we voornamelijk granen, zaden en peulvruchten. Alles is de afgelopen periode ingezaaid. Door de droogte is de bovengrond echter een blok beton geworden. Dat is niet bevorderlijk voor het ontkiemen. Dus ja, we kunnen absoluut wel een regenbuitje gebruiken. Maar het is iets wat we niet in de hand hebben. Misschien is dat maar goed ook.”

“We kunnen wel een drupje regen gebruiken”

In Noordlaren heeft Jan Geert Veldman een akkerbouwbedrijf. “Ik denk dat wij hier op zich nog geluk hebben”, vertelt Veldman. “We zitten hier op de Hondsrug, op een zanderige veengrond. Als je nu een akkerbouwer zou spreken die op de kleigrond boert, daar zou de situatie slechter zijn. Maar inderdaad, wij kunnen wel een drupje regen gebruiken. Ook hier in Noordlaren.”

“Er is ieder jaar wel wat”

Veldman verbouwt suikerbieten, graan en mais. “De mais hebben we vandaag gezaaid. In totaal gaat het om 28 hectare. We hebben 10 hectare met suikerbieten en 14 hectare met graan. Bij de suikerbieten zie je dat ze het kopje door de grond hebben gestoken, maar ze staan er bleekjes bij, zoals wij dat op zijn boers zeggen. Ze kunnen wel water gebruiken.” Toch is Veldman niet verbaasd. “Er is ieder jaar wel wat hè? Een paar jaar geleden hebben we ook zo’n droge periode meegemaakt. Maar je ziet dat alles er onder lijdt. Ook het gras staat er minder florissant bij.”

Mist

Of er de komende periode regen aan zit te komen. Regenbuien die zaterdag over het land trokken hebben Groningen niet bereikt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op zijn vroegst komende woensdag weer kans op een bui. De komende dagen is er wel kans op mist. Veldman daar over: “Dat is voor de bieten goed, want die weten dat goed op te pakken. Maar het mooiste is een fijn buitje.”