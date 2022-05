Grote muurschildering in Beijum nagenoeg klaar

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De grote muurschildering die de afgelopen weken is verrezen op een gebouw aan de Stoepemaheerd in de wijk Beijum is nagenoeg klaar. Dat meldt nieuwsfotograaf Rieks Oijnhausen.

De schildering is gemaakt door kunstenaar Michel Velt. De muurschildering bestaat uit twee grote schilderingen van een moeder en een dochter. Het kunstwerk is gebaseerd op gesprekken die Velt voerde in de wijk. De schildering is onderdeel van het randprogramma dat hoort bij de tentoonstelling JR: Chronicles in het Groninger Museum. Vanuit deze tentoonstelling worden er ook grote muurschilderingen gemaakt in de wijken Paddepoel en Vinkhuizen.

De muurschildering in Paddepoel wordt begin mei gemaakt door het Franse kunstenaarsduo Tito Mulk. Zij reizen de hele wereld over om grote muurschilderingen te maken. Hun inspiratie halen ze uit de wereld van de comic strips, veelal volgestopt met superhelden en heroïsche figuren. Wie het kunstwerk in Vinkhuizen gaat maken is nog niet bekend.

Verslaggever Jesse Weijn zocht onlangs kunstenaar Michel Velt op: