Grote Markt 1 #27 – Lege plekken, Groningen en zijn Joodse stadjers in en na de oorlog

nieuws

Er woonden in Groningen zo’n 3000 joodse inwoners voor de Tweede Wereldoorlog. Daarvan zijn er slecht een paar honderd overgebleven na de oorlog. In de podcast Grote Markt 1 praten Wouter Holsappel en Ecco met onderzoekers Maarten Duijvendak en Stefan van der Poel over het onderzoek dat zij deden over de Joodse stadjers in en na de oorlog.

In oktober 2020 constateerden Journalisten van het programma Pointer dat veel gemeenten geen beeld hadden van hun betrokkenheid bij de ontvreemding van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Daar moest onderzoek naar komen. Niet alleen naar de relatie tot het Joodse vastgoed, maar ook de Groningse politie de opvang van Joodse slachtoffers na de oorlog en de herinneringscultuur in Groningen.

Dat onderzoek kwam er. Lege plekken – Ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen (1940-1955) is de titel van het onderzoeksrapport. Ook verscheen een boek: Lege plekken, Groningen en zijn Joodse stadjers in en na de oorlog. In de podcast bespreken we de uitkomsten en bevindingen van prof. dr. Maarten Duijvendak en dr. Stefan van der Poel.

In zijn vaste column vertelt Arend Jan Wonink over belangrijke Joden uit de Groningse geschiedenis, de Folkingestraat en zijn eigen ervaringen met de Joodse geschiedenis.

De podcast is te luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts via de player op website van OOG.