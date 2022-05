Grote groep scooterrijders vroeg met rit door Stad aandacht voor eigen plek

nieuws

Scooters op het Zuiderdiep. Foto: still uit filmpje

De ongeveer honderd scooterrijders die zondagmiddag claxonnerend op verschillende plekken in Stad werden gezien, vroegen met hun actie aandacht voor een eigen plek.

“Het was een te gekke meeting vandaag”, wordt geschreven op sociale media. “We hebben de politie laten zien dat we niet stoppen.” Juist die politie zat de scooterrijders zondag flink dwars. De meeting vond zondag in het begin van de middag plaats op de Gideonweg. Maar nadat daar de eerste wheelies en stunts werden uitgevoerd, dook al snel de politie op. “Het wordt te heet hier, we gaan naar een andere locatie”, werd halverwege de middag op sociale media geschreven. Daarop verhuisde men naar Westpoort, waar de politie zich ook al snel weer liet zien.

Bekeuringen

Volgens een politiewoordvoerder kwamen er klachten over overlast binnen. Op zowel de Gideonweg als op Westpoort zijn bekeuringen uitgedeeld voor het maken van wheelies. Ook werden bestuurders betrapt op onverzekerd rijden. Daarnaast werd een scooter in beslag genomen. Na de meeting op Westpoort trokken de scooter- en brommerrijders in een colonne door de binnenstad, wat niet onopgemerkt bleef. Uiteindelijk eindigde men op de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte waar verschillende stunts werden uitgevoerd en sprints werden afgewerkt.

Eigen plek ontbreekt

En dat is precies wat de scooter- en brommerrijders willen. Stunts kunnen doen op een stuk asfalt buiten de stad, tegen elkaar kunnen racen en sprintjes trekken. Een locatie waar men elkaar legaal kan ontmoeten, waarbij men niet tot last is. Die ruimte ontbreekt op dit moment. De jongeren hopen met hun actie het onderwerp op de kaart te hebben gezet. “Bedankt voor iedereen die is gekomen”, wordt in de avond geschreven.

Rond 16.00 uur reden de scooters via het Zuiderdiep: