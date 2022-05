Groningen Bereikbaar: “Het blijft druk tijdens de spits, mobiliteitsreductie wordt niet altijd gehaald”

nieuws

Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

Het streven om twintig procent minder voertuigen in en rond de stad te laten rijden wordt deze week niet op alle dagen van de week gehaald. Dat meldt Groningen Bereikbaar in haar wekelijkse update.

Operatie Julianaplein bevindt zich op dit moment in de laatste fase. Komend weekend gaat het Julianaplein volledig dicht, vanaf maandag zijn de beperkingen voorbij. “Het verkeersbeeld in de afgelopen week is niet anders dan in de weken hiervoor”, schrijft Groningen Bereikbaar. “De verkeersintensiteit is vergelijkbaar met de weken hiervoor. De benodigde twintig procent mobiliteitsreductie wordt ook deze week niet op alle dagen gehaald.” Vooral tijdens de spits in de ochtend- en middaguren is het op diverse weken druk.

Markeringen en barriers

Rond het Julianaplein wordt nog altijd hard gewerkt. “Deze week gebruiken we voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo brengen we bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer aan. Ook sluiten we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aan op de weg Assen-Drachten, zodat de tijdelijke T-kruising ontstaat. Verder brengen we op het nieuwe asfalt markeringen aan plaatsen we barriers in de vorm van lage muurtjes.”

Verkeerslichten

Komend weekend wordt zoals gezegd het hele Julianaplein afgesloten voor het verkeer. “We gaan de nieuwe verkeerslichten inregelen en we gaan testen of alles goed werkt. Op de tijdelijke T-kruising wordt de definitieve belijning aangebracht. Tot slot contoleren we of alles veilig is. Op maandagochtend 06.00 uur nemen we het tijdelijke Julianaplein in gebruik.”