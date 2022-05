Groningen aan kop met toename aantal miljonairswoningen

nieuws

De villa van Arjen Robben. Foto: Casper Slotboom

Het aantal koopwoningen dat meer dan 1 miljoen euro is, is afgelopen jaar met 69 procent gestegen. De gemeente Groningen spant de kroon, met een toename van 148 procent.

Uit een rapport van huizendataverzamelaar Calcasa blijkt dat woningen steeds meer waard worden en dat de kloof met goedkopere huizen zelfs groter wordt. De gemiddelde woning is vorig jaar 15,5 procent duurder geworden, maar miljoenenhuizen werden in dezelfde periode 19,3 procent duurder.

Nederland telt nu bijna 143 duizend huizen die minstens een miljoen euro waard zijn. Dat is ruim 3 procent van alle koophuizen. De gemeente Groningen telt nu 540 van die huizen.

De hoge huizenprijzen zijn niet veroorzaakt door de woningnood. Volgens het CBS zijn de prijzen van huizen vooral gestegen doordat het aantal jongvolwassenen dat een huis wil kopen, fors is toegenomen. Bovendien blijven senioren veel langer zelfstandig wonen en is de rente erg laag, zodat huizenkopers meer konden lenen. Wel is er een groot tekort aan sociale huurwoningen en goedkope starterswoningen.