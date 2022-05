GRC wint stadsderby, GVAV verliest, Forward wint topper

sport

Foto Martijn Minnema: GSAVV Forward-Muntendam eindigde in 4-2

In 1F was GRC in de stadsderby tegen Stadspark de sterkste. In de tweede klasse zag koploper GVAV Rapiditas zijn voorsprong slinken, won Helpman en verloor Gruno. In 3B won Forward een tumultueuze topper tegen Muntendam en pakte Groninger Boys drie dure punten.

1F

GRC heeft dankzij een 2-1 zege op stadgenoot Stadspark weer wat afstand genomen van de onderste regionen. Het gat met de eerste nacompetitieplaats is vijf punten. De achterstand op de nummer vier Heerenveen is maar twee punten, het staat kortom dicht op elkaar in 1F.

Stadspark lijkt, met een achterstand van acht punten op de veilige tiende plaats, na de nederlaag veroordeelt tot nacompetitie, .

Do or Die dus vanmiddag op Corpus den Hoorn en daarvan leek GRC het meest doordrongen. Na een half uur opende Niek Snippe de score voor GRC, kort na rust verdubbelde Erwin Alt de voorsprong. Vijf minuten later scoorde Michel Boonstra de aansluitingstreffer en bracht daarmee de spanning terug. GRC slaagde er echter in de zege over de streep te trekken.

2L

Koploper GVAV Rapiditas ging op bezoek bij nummer drie Rolder Boys met 3-2 onderuit. Na een 1-1 ruststand nam Rolder Boys in het laatste kwartier een 3-1 voorsprong. Kort voor tijd kwam GVAV nog terug tot 3-2. Nummer twee Valthermond speelde met 2-2 gelijk en kan met een wedstrijd minder in punten gelijk komen met GVAV. Rolder Boys staat vijf punten achter op GVAV Rapiditas.

Helpman steeg naar plek zes dankzij een 4-1 zege op Peize. Danny Dijkstra scoorde twee keer voor Helpman.

Gruno ging thuis met 1-3 onderuit tegen WKE’16. Sharon Lasut redde kort voor tijd de eer. Gruno blijft voorlaatst en moet een gat van zes punten goedmaken om nacompetitie te ontlopen. Lewenborg was vrij.

3B

Koploper Forward nam het in eigen huis op tegen nummer drie Muntendam en won met 4-2. Bij rust leidde Forward al met 3-1. Die vier goals vielen in een tijdsbestek van 13 minuten. Na 22 minuten opende Hugo Breman de score voor Forward, vier minuten later zorgde Patrick Vasse uit een vrije trap voor de 1-1. Op het half uur zette Brian Mangnus Forward op 2-1 en vijf minuten later scoorde Max van Schaik de 3-1. Redelijk efficiënt allemaal, want het regende niet echt kansen voor rust.

Kort na rust viel de beslissing toen Brian Mangnus met zijn tweede voor 4-1 zorgde. Enkele Muntendammers die deel uitmaakten van de technische staf toonden zich daarop slechte verliezers. De scheidsrechter en de bank van Forward moesten het verbaal in niet al te nette bewoordingen ontgelden. Ook de omheining kreeg het zwaar te verduren van de woeste Muntendammers.

In 84′ minuut schoot Muntendammer Maikel Hut een vrije trap tegen de onderkant lat, onduidelijk of de bal over de lijn was geweest, maar de bank van Muntendam was er van overtuigd dat dat het geval was. Reden voor de arbiter om de oververhitte trainer van Muntendam met rood weg te sturen.

Uit de daaropvolgende corner kreeg Hugo Breman de bal tegen zijn hand en mocht Pascal Oldenburger vanaf de stip de eindstand op 4-2 bepalen.

Daarna liet Patrick Vasse nog een reuzekans op 4-3 liggen waarna Forward de verdiende zege rustig over de streep trok.

Concurrenten SVZ en Actief wonnen ook, Forward en SVZ delen de koppositie, Actief volgt op 3 punten.

Forward-Muntendam was bovendien de strijd tussen de nummers 2 en 1 in de tweede periode. Muntendam en Forward hebben daarin nu even veel verliespunten.

Onderin deed Groninger Boys prima zaken met een 2-4 uitzege tegen ZNC. De Boys stegen daarmee naar de veilige plek tien.

4C

Engelbert raakte zijn koppositie kwijt aan PJC. Engelbert bleef bij laagvlieger Bareveld steken op 1-1. PJC won wel en staat nu één punt voor.