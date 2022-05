Gorecht en Velocitas winnen, The Knickerbockers en Be Quick 1887 verliezen

sport

Gorecht blijft in het spoor van koploper DZOH en Velocitas loopt dankzij een nipte zege uit op verliezend nummer twee Be Quick 1887. The Knickerbockers gingen onderuit in de degradatiestrijd. De topper in 5D tussen VVK en Westerkwartier eindigde in een gelijkspel.



2J

Gorecht heeft de lastige uitwedstrijd bij Achilles 1894 met 0-2 gewonnen. Kort voor rust zette Tom Traas Gorecht op voorsprong en kort voor tijd besliste Sven Hazewinkel de wedstrijd. Concurrent en koploper DZOH won ook, de achterstand van Gorecht bedraagt één punt.

Onderin verloor The Knickerbockers met 3-0 bij Gramsbergen. TKB zakt daardoor weer onder de nacompetitie streep.

3C

Velocitas is een flinke stap dichter bij de titel gekomen. Zelf won het door een late treffer van Quinn Mekel met 0-1 bij nummer 3 Loppersum en achtervolger Be Quick 1887 verloor met 3-0 van Noordwolde. Met nog zes duels te gaan staat Velocitas acht punten voor.

Nummer 5 Omlandia ging met 2-1 onderuit bij Aduard 2000, het duel tussen de nummers 7 & 6 Helpman-HFC’15 eindigde in 2-2. Onderin won Glimmen met 2-3 van Zuidlaren en ging hekkensluiter Stadspark wederom ruim onderuit, deze keer tegen Groen Geel.

4C

Amicitia VMC won dankzij een treffer van Ronald van Bruggen met 0-1 bij de Heracliden en stijgt daardoor naar de veilige plek 9. Mamio verloor met 3-0 van ONR en Lycurgus won met 1-2 van OKVC.

5D

VVK speelde in de topper tegen nummer twee VV Westerkwartier met 1-1 gelijk. De gasten namen na een kwartier de leiding, Tim van der Molen scoorde na een half uur de gelijkmaker. Haren won uit bij Blauw Geel’15 met 1-5 en staat nu weer tweede op 1 punt van VVK.

Potetos ging thuis tegen FC Assen met liefst 1-12 onderuit.