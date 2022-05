GGD doet testlocatie aan Neutronstraat zondagmiddag voor het laatst op slot

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Omdat de vraag naar coronatests bij de GGD aanzienlijk is afgenomen, heeft de gezondheidsdienst besloten om verschillende wijzigingen aan te brengen in de openingstijden van de testlocaties in Groningen. Eén daarvan is de sluiting van de testlocatie aan de Neutronstraat in de Stad.

Mensen kunnen zich op zondag 8 mei tussen 9:00 en 16:00 uur voor het laatst laten testen aan de Neutronstraat. Maandag blijven de deuren dicht.

Tegelijkertijd gaan de testlocaties buiten de Stad vanaf maandag niet meer de hele dag, maar alleen in de ochtend of in de middag open. Alleen de testlocatie aan de Europaweg in de Stad blijft alle dagen de hele dag (van 8.45 tot 16.30 uur) geopend.