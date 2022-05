Gewonde bij schietincident in Haren is minderjarige jongen

nieuws

Foto: 112 Groningen

De persoon die maandagmiddag gewond raakte bij het schietincident in een woning in Haren is een minderjarige jongen. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De jongen raakte gewond aan een been en was niet in levensgevaar. De jongen is overgebracht naar een ziekenhuis, onder begeleiding van politieagenten.

Een paar uur na het incident startte de politie een zoektocht naar een witte jongeman met donkerblond haar. Deze jongeman was getooid in donkere kleding en droeg een grote, donkere sporttas bij zich. Deze jongeman is rondom het tijdstip van het incident in de omgeving gezien. De politie wil graag met hem in contact komen.

Na het incident werd een buurtonderzoek gedaan door agenten, waarbij getuigen werden gehoord. De politie is nog steeds op zoek naar mensen met meer informatie over het incident en naar camerabeelden uit de directe omgeving van de Kooisingel.

Mensen die de witte jongeman kennen, meer informatie hebben over het incident of beschikken over relevante camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.