Gewonde bij mogelijke schietpartij in woning aan Kooisingel in Haren

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Kooisingel in Haren heeft zich maandagmiddag een geweldsincident voorgedaan. Daarbij is zeker één persoon gewond geraakt. De politie meldt dat het mogelijk om een schietincident gaat.

Wat er precies is gebeurd in de woning, is nog niet geheel duidelijk. De gewonde persoon is volgens de politie buiten levensgevaar, maar moest wel naar een ziekenhuis voor behandeling.

De hulpdiensten kwamen in groten getale af op het incident en doen onderzoek wat er precies is gebeurd in de woning. De straat is gedeeltelijk afgezet met linten. Volgens aanwezigen gaan er ook politieagenten met de verdachte mee naar het ziekenhuis, dus de gewonde persoon is mogelijk ook één van de verdachten bij het incident.

Hierbij is één persoon gewond geraakt. Deze persoon is buiten levensgevaar. We onderzoeken wat er precies is gebeurd. Meer info is er nu niet bekend. Als er updates zijn delen we deze op dit Twitterkanaal. — Politie Groningen (@POL_Groningen) May 2, 2022