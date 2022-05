Gemeente krijgt sleutel van Stadhuis vrijdag terug na twee jaar verbouwen

nieuws

Foto: Chris Bakker

Na twee jaar verbouwen krijgt de gemeente komende vrijdag de sleutel terug van het Stadhuis op de Grote Markt. Na een grondig verduurzamings-, restauratie- en verbouwproces is het nu aan de gemeente om de zetel van het stadsbestuur af te maken.

De gemeenteraad stemde in 2019 in met het verbouwingsplan en in de zomer van 2020 begonnen de eerste werkzaamheden. Voor 19,3 miljoen euro is het monumentale gebouw op de Grote Markt compleet verbouwd, voornamelijk aan de binnenkant. De raadzaal is verplaatst naar de 3e verdieping en in het midden van het gebouw bevindt zich nu een grote ontvangstzaal. Daarnaast buitenkant kreeg een stevige onderhoudsbeurt. Verder werd het gebouw opgewaardeerd naar energielabel A+++ en is het nu gasloos.

Maar de werkzaamheden zijn nog niet klaar. Na de sleuteloverdracht van aanstaande vrijdag moet de gemeente zelf aan de slag met de aanleg van ict- en audiovisuele voorzieningen. Vervolgens moet het gemeentebestuur weer worden verhuisd naar de Grote Markt vanaf de Radesingel, waar het de afgelopen twee jaar zetelde.

De gemeente verwacht Stadhuis vanaf eind augustus weer te kunnen gebruiken als ‘democratisch huis van Groningen’.