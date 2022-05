nieuws

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Een fietser is vrijdagmiddag op de Zernikelaan gewond geraakt na een botsing met een lijnbus.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend.

De Zernikelaan werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.