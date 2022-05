FC Groningen lijdt in Enschede zesde nederlaag op rij

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagavond op bezoek bij FC Twente de zesde nederlaag op rij geleden, een evenaring van het clubrecord. In Enschede was de stand na negentig minuten voetbal 3-0 in het voordeel van de Tukkers.

Na een zeer indrukwekkend eerbetoon aan de deze week overleden oud-FC Twente vooetballer Jody Lukoki, trapten de ploegen af. Zonder grote kansen te creëren, had Twente de overhand in de beginfase. Cyriel Ngonge tekende met een knap schot voor de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De hand van doelman LarsUnnerstall bracht redding. Even later was het aan de andere kant wel raak. Vaclav Cerny liet met een hard, hoog schot in de verre hoek de Grolsch Veste ontploffen: 1-0.

Tweede bedrijf

Na de pauze bleef het spelbeeld hetzelfde en tekende de thuisploeg voor een verdubbeling van de marge. Na een verdedigende fout van Neraysho Kasanwirjo schoot Dimitri’s Limnios raak: 2-0. In de slotfase tekende Limnios voor open doel voor zijn tweede doelpunt van de avond: 3-0.

Competitieslot

Aanstaande zondag speelt FC Groningen de laatste competitiewedstrijd in eigen huis tegen Cambuur. Bij winst maken de Groningers nog kans op de play-offs om Europees voetbal. De aftrap is om 14:30.