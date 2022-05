FC Groningen kan geen potten breken in Waalwijk en verliest met 3-1

sport

FC Groningen heeft zondagavond in Waalwijk geen potten kunnen breken tegen RKC. Het werd 3-1. Bij rust keek de FC tegen een 3-0 achterstand aan.

De wedstrijd in het Mandemakers Stadion werd om 20.00 uur afgetrapt. In de eerste minuten probeerde de FC de wedstrijd te domineren. Dit leidde in de eerste minuut direct tot een hoekschop, maar heel gevaarlijk werd die situatie niet. In de dertiende minuut wist RKC voor het eerst gevaarlijk te worden. Finn Stokkers schoot op doel, maar de FC-verdediging was alert genoeg om de poging te blokkeren. Vier minuten later werd wel de 1-0 op het scorebord gezet. Dezelfde Finn Stokkers wist wat ruimte voor zichzelf te creëren na een goede pass in de zestien, en rondde vervolgens af door de bal in de linker benedenhoek te schieten.

3-0 bij rust

Een paar minuten later werd het 2-0. Michiel Kramer gaf de bal op een presenteerblaadje aan Stokkers, die van dichtbij kon afronden. FC Groningen kreeg niet veel later de mogelijkheid om aansluiting te krijgen. Jørgen Strand Larsen werd in het strafschopgebied aangespeeld maar zag vervolgens zijn schot op de linkerpaal belanden. In het slot van de eerste helft kwam RKC op 3-0. Richard van der Venne wist een loopactie in de zestien goed te timen en plaatste een voorzet in het dak van het doel.

Tweede helft

In de eerste minuten van de tweede helft kregen beide ploegen wat kansen. FC Groningen kwam in de 58ste minuut op 3-1. Jørgen Strand Larsen schoot van dichtbij raak op een assist van Cyril Ngonge. Bij RKC sprong Finn Stokkers in het oog. Hij probeerde veel aan de bal te zijn. In de 61ste minuut zag hij kans om weg te glippen, maar zijn schot vanaf de rand van de zestien ging een paar meter naast de rechterpaal.

De eindstand werd uiteindelijk op 3-1 bepaald. Ondanks het verlies blijft de FC op de achtste plaats in de Eredivisie staan met 36 punten uit 31 wedstrijden. Komend weekend neemt de FC het in de Euroborg op tegen Sparta.