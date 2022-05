Expositie Elke Naam Telt maakt uit Herewegbuurt weggevoerde Joden weer zichtbaar

nieuws

Foto: Synagoge Groningen

Op de vloer van de synagoge aan de Folkingestraat in Groningen ligt vanaf zondag een stratenplan van Herewegbuurt. In het stratenplan staan zuiltjes met informatie en foto’s van buurtbewoners die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.

Het stratenplan is onderdeel van de expositie Elke Naam Telt, die deel uitmaakt van een gelijknamig project. Met het project wil initiatiefnemer Robert Mulder de weggevoerde en vermoorde Joodse bewoners van de Herewegbuurt in Groningen weer een naam en een verhaal geven. Het gaat om Joodse bewoners van de Anna Paulownastraat, 2e Willemstraat, J.A. Feithstraat, Verlengde J.A. Feithstraat. Verlengde Oosterweg, Hereweg, Rabenhauptstraat en Hovenstraat.

“We weten dat in Groningen ongeveer drieduizend Joodse inwoners zijn weggevoerd van wie slechts 200 terugkwamen”, vertelt Mulder. “Maar dat zijn maar getallen. We willen met Elke Naam Telt laten zien dat dit allemaal Groningers waren met hun eigen problemen, idealen, carrières en liefdes.”

Film van Groningse Joodse arts

Tijdens de expositie wordt er ook een familiefilm getoond die vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt door de Joodse arts Max Roeper. Hoewel de Duitsers Joodse artsen inmiddels hadden verboden hun vak uit te oefenen, werkte Max door. Hij werd echter verraden door een NSB-patiënt. Op 10 augustus 1943 werd Max gearresteerd en gevangen gezet in het Huis van Bewaring in Groningen. In januari 1945 stierf Max Roeper in Birkenau aan de gevolgen van vlektyfus.

De tentoonstelling is van zondag 8 mei tot en met vrijdag 13 mei te zien in de Synagoge Groningen (behalve op maandag). De synagoge is open van 13.00 tot 17.00 uur.