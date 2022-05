ESNS richt zich volgend jaar op Spanje; inschrijving geopend voor artiesten

nieuws

De organisatie achter Eurosonic Noorderslag heeft maandagmiddag de inschrijving voor artiesten geopend. Muzikanten uit heel Europa kunnen zich aanmelden, maar het festival richt zich komend jaar met name op Spaanse muziek.

Spanje is het focusland voor het festival tijdens de komende editie. Dat doet het festival in samenwerking met The Spanish Wave en Live Nation Madrid. Het festival wilde Spanje vorig jaar al als focusland gebruiken, maar vanwege corona kon dat niet doorgaan. Nu de coronapandemie op zijn retour lijkt te zijn, richt het festival haar pijlen opnieuw op muziek uit het Zuid-Europese land.

“De Spaanse muziekscene heeft veel te bieden”, vertelt ESNS-programmeur Robert Meijerink. “We willen we ons concentreren de verschillende regio’s van het land en de levendige muziek-scènes: van opkomende elektronische acts tot new-wave indiebands. Het gaat daarbij niet alleen om acts die afkomstig zijn uit de grote steden, maar ook van de eilanden en alles daar tussenin.”

Acts die van 18 tot en met 21 januari acte de présence willen geven op het Groningse festival, kunnen zich tot en met 1 september aanmelden via de website van het festival.