Entreeprijs in Groningen noopt Kabinet tot gesprekken over financiering bevrijdingsfestivals

Foto Marijn Mulder

Het Kabinet gaat praten met de geldschieters van bevrijdingsfestivals over de financiën. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Middels gesprekken wil het Kabinet er onder meer achter komen hoe het kan dat bezoekers vandaag voor het eerst geld moeten betalen voor het festival in Groningen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (waar het Comité 4 en 5 mei onder valt) stelt op de hoogte te zijn van het financiële zware weer bij de festivals. Er volgt daarom een gesprek tussen staatssecretaris Maarten van Ooijen, het comité 4 en 5 mei en het Vfonds. Dit fonds steekt geld in de festivals namens het Ministerie van Defensie.

Meerdere Tweede Kamerleden spraken donderdag hun onvrede uit over de drempel die een toegangskaartje opwerpt voor de festivals. De algemene tendens is dat er iets moet gebeuren om de festivals laagdrempelig en het liefst gratis te houden. Wel heerst er begrip voor de financiële situatie waar de festivals in verkeren, nadat er twee jaar is ingeteerd op de reserves door corona.