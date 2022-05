Eelde wil komend weekend zestien vluchten van Schiphol overnemen

Volgens een woordvoerder van de luchthaven is er dit weekend ruimte om 1 à 2 vluchten per uur extra af te handelen, wat neerkomt op tussen de acht en zestien vliegtuigen per dag. Of de vluchten ook daadwerkelijk naar Eelde gaan komen, is nog maar de vraag. Dat hangt af van de touroperators. Zo heeft Corendon al acht vluchten laten uitwijken naar Rotterdam. Eind vorige week bood Eelde ook al hulp aan richting Schiphol.

Schiphol kampt met personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage en passagiers, met grote drukte als gevolg. Vorig weekend besloot de luchthaven zelfs aan maatschappijen om vluchten te schrappen. Of dat dit weekend ook gaat gebeuren, blijft voorlopig nog onduidelijk.