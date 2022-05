‘Dwars door de Lage Landen’ speelt zich op 24 mei in Groningen af

nieuws

Arnout Hauben trekt in acht afleveringen van de tv-serie ‘Dwars door de Lage Landen’ van België naar Noord-Nederland. In de laatste aflevering loopt hij via het Pieterpad van Groningen naar Pieterburen.

De Belgische televisiemaker loopt samen met twee vrienden vanuit Oostende, aan de Vlaamse kust, over wandelpaden naar de Waddenzee. In Nederland volgen ze het complete Pieterpad, van Maastricht tot Pieterburen. Tijdens de 900 kilometer lange tocht gaat Hauben op zoek naar de verhalen die de diverse streken kleur hebben gegeven. De eerste vier afleveringen spelen zich af in België, de laatste vier in Nederland.

In de slotaflevering, die 24 mei om 20.25 uur op NPO2 wordt uitgezonden, staat Groningen centraal. Het trio bezoekt onder meer Glimmen, het dorp dat enkele jaren geleden de Postcode Loterij won met heel wat multimiljonairs als gevolg. Ook wordt aandacht besteed aan de Molukse treinkaping in 1977. De tocht eindigt in Pieterburen, waar op het wad een zeilboot klaarligt om het drietal naar huis te brengen.