Duurzame huizendag 11 juni met 26 open deuren

Tijdens de Duurzame Huizendag op zaterdag 11 juni zijn stadjers welkom bij 26 duurzame woningeigenaren in de gemeente Groningen.

De belangstellenden kunnen dan de ervaringen van anderen aanhoren, en vervolgens zelf aan de slag gaan met de verduurzaming van hun woning. De dag is een initiatief van de gemeente en van energiecoöperatie Grunneger Power.

Tijdens de Duurzame Huizendag staat duurzaamheid in huis en tuin centraal. Groningers krijgen dan informatie van ervaringsdeskundigen over zaken als isolatie, het warmtenet, de warmtepomp, zonnepanelen en een groene tuin die goed is voor de natuur.

De deuren van de deelnemende eigenaren zijn op zaterdag 11 juni van 13.00 tot 17.00 uur open voor belangstellenden. Aanmelden kan via http://www.duurzaamgroningen.nl/duurzamehuizendag