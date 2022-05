Drs. Vijfje na thriller tegen Feyenoord in finale kampioenschap Nederland

sport

Foto Wesley Ferwerda. Drs Vijfje - Feyenoord

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond thuis de finale gehaald van het landskampioenschap. Na een 3-1 zege in Rotterdam tegen Feyenoord, werd ook de tweede wedstrijd gewonnen: 5-4, na verlenging.

Drs. Vijfje begon furieus aan de wedstrijd en creëerde veel kansen. Na vier minuten scoorde Laura de Groen en vijf minuten later schoot Tessa Peters de 2-0 binnen. Na een kwartier kwam Feyenoord Futsal via Sheralin Hendriquez terug tot 2-1. Op slag van rust maakte Jet Nooteboom er 3-1 van na een goede uitworp van keeper Fleur Waldus.

In de tweede helft leek er weinig aan de hand voor Vijfje, maar twee minuten voor tijd kwam Feyenoord op 3-2 en in de laatste seconden zelfs op 3-3 door Dounia El Biyar. In de verlenging van twee keer vijf minuten wonnen de Groninger studentes alsnog met 5-4. Peters scoorde in de eerste verlenging en Nooteboom maakte de 5-3. De Rotterdammers maakten nog 5-4 in de absolute slotfase.

Drs. Vijfje speelt de finale om het kampioenschap tegen FC Marlene uit Heerhugowaard. Wie twee wedstrijden weet te winnen is landskampioen. Op vrijdag 20 mei is de eerste ontmoeting bij FC Marlene.