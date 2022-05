Door deze treinritten zet Arriva vanaf maandag een streep vanwege ziekte onder personeel

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vanaf maandagochtend schrapt Arriva opnieuw een aantal treinritten in haar dienstregeling in Noord-Nederland. De treinvervoerder zet in Groningen een streep door verschillende spits- en pendelritten vanwege ziekte onder het personeel.

De geschrapte ritten liggen op de trajecten tussen de Stad en Warffum, Winschoten en Zuidhorn (Leeuwarden). Volgens Arriva zijn de aanpassingen nodig om het tijdelijke hoge ziekteverzuim onder de medewerkers op te vangen. De vervoerder stelt rekening te houden met de bereikbaarheid richting de stad Groningen in verband met Operatie Julianaplein.

De beperkingen in de dienstregeling gelden voor onbepaalde tijd. In het onderstaande schema is te zien welke ritten vervallen:

Groningen – Winschoten

De sneltreinen tussen Groningen en Winschoten komen te vervallen

Warffum – Groningen:

Warffum richting Groningen: 07.35 uur en 08.05 uur

Groningen – Zuidhorn

Groningen richting Zuidhorn: 20.24 uur, 21.24 uur en 22,24 uur

Zuidhorn richting Groningen: 20.57 uur, 21.57 uur en 22.57 uur.

Groningen – Zuidbroek

De stoptrein van Groningen naar Zuidbroek rijdt door naar Winschoten om 14.47 uur, 15.47 uur, 16.47 uur en 17.47 uur en de stoptrein van Zuidbroek naar Groningen rijdt vanaf Winschoten om 15.10 uur, 16.10 uur, 17.10 uur en 18.10 uur.