“Donderdag flinke perioden met zon, volgende week waarschijnlijk zomers warm bij 25 graden”

Volgende week wordt het waarschijnlijk zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten van de provincie. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5, later in de middag geleidelijk aan afnemend. Op vrijdag is het eveneens wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden.”

“Op zaterdag is het rustig en vrij zonnig weer met vooral eerst nog een paar wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden. Zondag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Vooral later op de dag en in de avond en nacht neemt de kans op een regen- of onweersbui vanuit het zuiden toe. Het is warm met 20 tot 23 graden en er waait een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4.”

“Op maandag wordt het waarschijnlijk nog iets warmer met 22 of 23 graden. Onder regie van een vanuit Frankrijk oprukkende storing is het dan zwoel te noemen. Naast zonnige perioden is er ook kans op een regen- of onweersbui. Op dinsdag wordt het 21 tot 23 graden, maar vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk zomers warm met kwikstanden rond 25 of 26 graden. De kans op een regen- of onweersbui lijkt vooral later in de week weer toe te nemen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.