Donar walst over Aris heen in tweede play-offwedstrijd

Foto: Donar

Nadat Donar zich dinsdag behoorlijk verslikte in Aris Leeuwarden tijdens het eerste kwartfinaleduel voor de Nederlandse play-offs, overklaste de Groningse basketbalformatie de ploeg uit de Friese hoofdstad tijdens het tweede treffen. In Leeuwarden won Donar met 62-99 van de ploeg uit Leeuwarden.

De eerste helft van de wedstrijd was duidelijk voor Donar. Met een eindstand van 13-33 na het eerste kwart en 20-40 na het twee begon de Groningse formatie als een stoomwals tegen het thuis spelende Aris.

Het derde kwart ging daarentegen naar Aris, hoewel Donar ook na 40-82 aan het einde van het derde kwart een ruime voorsprong hield op de Leeuwarders. In het vierde kwart ontkwam Aris ter ternauwernood aan een dubbeling en Donar hield zich in de laatste seconde in om niet boven de honderd punten uit te komen. Met een eindstand van 62-99 in het voordeel van de Groningers gingen de twee ploegen van het veld in het Kalverdijkje in Leeuwarden.

Daarmee staat het 1-1 in de strijd om een ticket voor halve finale tussen Donar en Aris. De Groningers spelen komende zaterdag in eigen huis het beslissende duel tegen de Leeuwarders. Mocht Donar deze wedstrijd winnen, dan vindt de eerste halve finale komende dinsdag plaats in MartiniPlaza.