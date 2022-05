Donar onverwacht onderuit tegen Aris

sport

Tijdelijk teammanager Drago Pasalic is teleurgesteld na de wedstrijd (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar hebben dinsdagavond in MartiniPlaza onverwacht hun eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel verloren. De ploeg van coach Matthew Otten ging met 69-72 onderuit tegen Aris uit Leeuwarden.

Vanaf de eerste minuut was duidelijk wat het aanvalsplan van de Friezen was: zoveel mogelijk driepunters schieten. Die tactiek werkte aanvankelijk nauwelijks, maar Donar deed het nog slechter: de eerste 7 afstandsschoten gingen mis. Na het eerste kwart was het 20-18, bij rust 36-38. In het derde kwart maakte Aris-speler George Brock enkele driepunters, mede waardoor de Friezen op 42-47 kwamen. Na een 8-0 run was het alweer 50-47, maar aan het eind van het derde kwart was er toch weer een kleine voorsprong voor Aris: 56-60.

Velen in het publiek hadden wellicht verwacht dat Donar de wedstrijd in het laatste kwart wel naar zich toe zou trekken, maar dat gebeurde niet. Donar maakte een paar onnodige turnovers, waarna er boegeroep uit het publiek hoorbaar was. Aris liep uit naar een maximale voorsprong van 13 punten (59-72), met nog 5 minuten op de klok. Die voorsprong bleek aan het eind van de rit genoeg te zijn, want de laatste pogingen van Donar om langszij te komen mislukten.

Topscorer bij Donar was Donte Thomas met 12 punten. Bij Aris was George Brock topscorer met 19 punten.

De stand in deze ‘best of three’ is nu 1-0 voor Aris. Komende donderdag is de tweede wedstrijd, in Leeuwarden. Mocht Donar die wedstrijd winnen, dan is de beslissende derde wedstrijd komende zaterdag in MartiniPlaza.