Donar naar halve finale play-offs

Donar-speler Jimmy Gavin (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de halve finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Groninger basketballers waren in de beslissingswedstrijd te sterk voor Aris uit Leeuwarden: 99-82.

In deze beslissende derde wedstrijd tegen de Friezen was Donar duidelijk beter, maar het verschil was niet zo groot als afgelopen donderdag in Leeuwarden. Na een 28-21 tussenstand na 10 minuten spelen was het verschil nog maar slechts 6 punten bij rust: 45-39. In het derde kwart viel Donar-speler Marquis Addison op met een aantal rake schoten, mede waardoor de thuisploeg uitliep naar 52-40, maar Aris wist het verschil aan het eind van het kwart toch weer terug te brengen naar 6 punten: 70-64.

In het laatste kwart was het al snel 78-64. Nog één keer kwam Aris terug tot 6 punten (83-67), maar daarna nam Donar weer afstand. De ploeg deed in de slotseconden geen moeite meer om de 100-puntengrens te doorbreken.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 25 punten en Donte Thomas met 19 punten. Topscorer bij Aris was Quin Cooper met 20 punten.

Donar neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen Heroes Den Bosch. Het gaat nu om een ‘best of 5’. De eerste wedstrijd is komende dinsdag in Den Bosch, en vervolgens is er donderdag een wedstrijd in MartiniPlaza.