Dodenherdenking: ‘We moeten waakzaam zijn voor intolerantie’

Het is 4 mei dag van de Nationale Herdenking. In heel het land, en dus ook in Groningen, vinden kransleggingen en herdenkingen plaats. Ook hangt de Nederlandse driekleur vandaag tot zonsondergang halfstok.

Jaarlijks herdenken we alle mensen – burgers en militairen – die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. In de gemeente Groningen worden ook op verschillende plaatsen kransen gelegd en herdenkingen georganiseerd, met als sluitstuk een stille tocht vanaf het Joods Monument aan de Hereweg tot aan het Martinikerkhof.

Daar houdt Commissaris van de Koning René Paas een toespraak en brengt stadsdichter Myron Hamming een voor deze dag speciaal geschreven gedicht ten gehore. Om 20.00 uur zullen de klokken van de Martinitoren twee keer slaan en is het twee minuten stil. De eerste krans werd woensdagmorgen gelegd bij de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan. Vanuit daar volgde een route langs verschillende begraafplaatsen en herdenkingsplekken waar kransen werden gelegd.

Intolerantie

“Ik denk dat de herdenking vooral belangrijk is voor twee dingen,” zegt Niko Beets, voorzitter van Stichting 4 Mei Herdenking Groningen. “Het is vooral belangrijk tegen het vergeten, deze mensen mogen niet vergeten worden. En het is belangrijk als waakzaamheid tegen intolerantie. Heel veel slachtoffers die gevallen zijn, zijn slachtoffer van een grote mate van intolerantie,” aldus Beets.

Voor Beets zelf is de Holocaust de grootste drijfveer om te blijven herdenken: “De moord op zes miljoen Joodse Europeanen, 102.000 Joodse inwoners van Nederland en 2850 Stadjers.”