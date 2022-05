“Dinsdag eerst bewolkt, in de middag wat zon, volgende week kans op onvervalst zomerweer”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De kans is aanwezig dat we volgende week te maken gaan krijgen met onvervalst zomerweer wanneer warme lucht ons gaat bereiken. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de middag klaart het zo nu en dan op waardoor de zon zich even kan laten zien. De wind uit het noorden tot noordwesten is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Het wordt 11 of 12 graden in het noorden van de provincie, in het zuidoosten kan het 15 graden worden. In de nacht naar woensdag is het helder en fris met minimumtemperaturen dalend tot dichtbij het vriespunt. Daarbij is er kans op vorst aan de grond.”

“Zonnige perioden op Bevrijdingsdag”

“Op woensdag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt bij een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten rond de 13 graden. Op Bevrijdingsdag zijn er flinke zonnige perioden, naast enkele wolkenvelden. Het wordt 17 of 18 graden. Er is een kleine kans op een bui. Vrijdag is er eerst veel bewolking met hier en daar een buitje. In de middag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het is erg zacht met 18 tot 20 graden.”

Onvervalst zomerweer?

“Tijdens het weekend blijft het droog. Wolkenvelden en flinke perioden met zon wisselen elkaar af. Zaterdag wordt het 13 of 14 graden, zondag kan het 15 of 16 graden worden. Daarbij staat er niet al te veel wind uit richtingen tussen noord en noordoost. Na het weekend is de kans groot dat de temperaturen weer verder op gaan lopen. De kans op neerslag is en blijft zeer klein. Interessant wordt een bel met erg warme lucht die halverwege de week boven het Iberische Schiereiland losgeweekt wordt. Het is niet ondenkbaar dat deze erge warme lucht later in de week ons land gaat bereiken. Dat zou onvervalst zomerweer gaan betekenen.”

