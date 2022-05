Dertien Stolpersteine als herinnering aan studenten en medewerkers RUG

nieuws

Namens de RUG worden op deze woensdag 4 mei dertien Stolpersteine onthuld, ter herinnering aan dertien studenten en -medewerkers die door oorlogsgeweld omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

In het Academiegebouw wordt een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de oorlog. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit is bij de herdenkingen aanwezig. Voordat de Stolpersteine worden onthuld en de krans wordt gelegd, is er een bijeenkomst in de Senaatskamer in het Academiegebouw. Daar wordt stilgestaan bij de dertien medewerkers en studenten die slachtoffer werden van het oorlogsgeweld.

Historicus Stefan van der Poel en rector magnificus Cisca Wijmenga gaan iets zeggen over de slachtoffers in relatie tot de RUG. Hierbij zijn ook enkele nabestaanden aanwezig. Hierna trekt de groep naar de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 69a, het laatst bekende adres van Benjamin Pais, één van de slachtoffers. Rector magnificus Wijmenga legt daar een Stolperstein.

De RUG neemt ook deel aan de gemeentelijke herdenkingsceremonie van de Stichting 4 Mei Herdenking. Deze bestaat onder andere uit een kranslegging bij het beeld van St. Joris en de draak op het Martinikerkhof waarbij rector Wijmenga ook aanwezig is.