De Stadswandeling: ‘Hier heeft Mark Rutte nog een eierbal gehad’

Groningers lopen wat af. In de 53e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Meeuwerderweg.

De Meeuwerderweg is een lange, kronkelende weg in de Oosterpoort. Eind 19e eeuw werd de straat gebouwd, hierdoor werd het een belangrijke weg richting het zuiden. De Meeuwerderweg is een populaire locatie voor ondernemers.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteedt het duo onder andere aandacht aan een verborgen kerkje, Friet van Piet en de minister president.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno en Mirre de Nieuwe Boteringestraat.